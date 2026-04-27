Una telefonata fatta di paura, ma anche di grande lucidità e che ha evitato conseguenze ben più gravi. A Copertino, provincia di Lecce, la sera del 25 aprile un bambino di 12 anni ha chiamato i carabinieri perché il padre stava aggredendo la madre. Durante l'accaduto il piccolo si è nascosto sotto il letto, ha composto il numero d'emergenza dicendo: "Venite, papà sta picchiando mamma". Quando i militari sono arrivati, l'uomo era rientrato nell'abitazione con il cellulare della moglie sottrattole con violenza poco prima. La donna, dolorante, è stata poi accompagnata in caserma dove ha formalizzato una nuova denuncia.