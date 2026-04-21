Pesaro, viola l'avvicinamento e dà un passaggio a ex e figli: arrestato

L’incontro casuale, poi il passaggio in auto e infine l’arresto. È accaduto nel pomeriggio di sabato 18 a Vallefoglia, provincia di Pesaro e Urbino, dove un 41enne, impiegato, ha incrociato l’ex moglie e i figli minorenni alla fermata dell’autobus. Senza riflettere troppo, si è avvicinato offrendo loro un passaggio. Un gesto che però ha violato le disposizioni del giudice che gli vietavano di avvicinarsi ai familiari. Poco dopo, l’auto dell’uomo si è fermata in mezzo alla strada per un guasto, intervengono anche i carabinieri ed è qui che arriva l'amara scoperta. Durante i controlli è emersa la misura, a quel punto la situazione è degenerata, con il 41enne che ha reagito contro le forze dell'ordine, spintonandoli. È scattato così l’arresto in flagranza per violazione del codice rosso e resistenza a pubblico ufficiale.