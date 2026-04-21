Pesaro, viola l'avvicinamento e dà un passaggio a ex e figli: arrestato
Fermato dai carabinieri dopo un guasto all’auto è scattato l’arresto per violazione del codice rosso e resistenza a pubblico ufficiale
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L’incontro casuale, poi il passaggio in auto e infine l’arresto. È accaduto nel pomeriggio di sabato 18 a Vallefoglia, provincia di Pesaro e Urbino, dove un 41enne, impiegato, ha incrociato l’ex moglie e i figli minorenni alla fermata dell’autobus. Senza riflettere troppo, si è avvicinato offrendo loro un passaggio. Un gesto che però ha violato le disposizioni del giudice che gli vietavano di avvicinarsi ai familiari. Poco dopo, l’auto dell’uomo si è fermata in mezzo alla strada per un guasto, intervengono anche i carabinieri ed è qui che arriva l'amara scoperta. Durante i controlli è emersa la misura, a quel punto la situazione è degenerata, con il 41enne che ha reagito contro le forze dell'ordine, spintonandoli. È scattato così l’arresto in flagranza per violazione del codice rosso e resistenza a pubblico ufficiale.
Non si tratta del primo episodio
L’uomo era già stato arrestato all’inizio dell’anno per fatti simili, conclusi con un patteggiamento a 10 mesi. Nella mattina di lunedì 20 si è svolto il rito direttissimo davanti al giudice. Il 41enne ha raccontato quanto accaduto, chiedendo scusa e spiegando la difficoltà vissuta per la lontananza dai figli. Ha inoltre riferito di aver intrapreso un percorso di supporto psicologico e un programma di recupero al Sert per problemi di alcol. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto un nuovo patteggiamento a 10 mesi, aggiungendo il divieto di dimora nel territorio di Vallefoglia. Resta, ovviamente, in vigore anche il divieto di avvicinamento stabilito dal tribunale per i minorenni.