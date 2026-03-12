Ha preso il telefono mentre la madre urlava dal dolore e il padre continuava a colpirla. Ha composto il 112 e ha detto solo poche parole: "Correte, papà sta picchiando la mamma, aiutateci". È stata la prontezza di un bambino di 9 anni a far scattare l'intervento dei soccorsi e a fermare l'ennesima violenza domestica. La vicenda si è consumata la sera di martedì 10 marzo in un'abitazione di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. In casa, oltre alla coppia, c'erano anche i due figli piccoli, di 9 e 4 anni, costretti ad assistere alla scena.