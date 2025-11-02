Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Violenza familiare

Prato, aggredisce moglie e figlio con una mannaia: arrestato 48enne

La vittima ha riportato la quasi completa recisione del polso destro e di due dita

02 Nov 2025 - 07:52
© Polizia

© Polizia

Un 48enne di origini cinesi è stato arrestato a Prato dopo aver aggredito con una mannaia la moglie e il figlio ventenne. La donna, di 45 anni, ha riportato ferite gravissime con quasi completa recisione del polso destro e di due dita della mano sinistra. L’uomo è accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della famiglia, in un quartiere della periferia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe colpito più volte la moglie nel corso di una lite domestica, ferendo anche il figlio intervenuto per difendere la madre. In casa si trovava anche la figlia minore della coppia, rimasta illesa. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale fiorentino di Careggi, dove i medici stanno tentando di salvare il polso e le dita parzialmente amputate. Le sue condizioni sono considerate molto gravi ma stabili.

L’aggressore, regolare sul territorio italiano, è stato bloccato dagli agenti della polizia e condotto in carcere. Sul caso sono in corso indagini da parte della squadra mobile di Prato per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause della violenta lite familiare.

Ti potrebbe interessare

prato
mannaia

Sullo stesso tema