Prato, aggredisce moglie e figlio con una mannaia: arrestato 48enne

Un 48enne di origini cinesi è stato arrestato a Prato dopo aver aggredito con una mannaia la moglie e il figlio ventenne. La donna, di 45 anni, ha riportato ferite gravissime con quasi completa recisione del polso destro e di due dita della mano sinistra. L’uomo è accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della famiglia, in un quartiere della periferia.