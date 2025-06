Prato, il killer di Denisa con il cadavere in auto portò il figlio all'asilo

Appena un’ora dopo, alle 9:30, Frumuzache si dirige verso le colline delle Panteraie, a Montecatini. Vi rimane solo 11 minuti: quanto basta, secondo gli investigatori, per gettare il corpo fra i rovi, coprendolo con sterpaglie. Poi, come se nulla fosse, si reca in un centro commerciale di Massa e Cozzile. Nessuna esitazione, nessuna traccia di panico. Una freddezza che per gli inquirenti è segno di un’agghiacciante lucidità.