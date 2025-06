Denisa, nel mirino degli inquirenti i 4 cellulari del killer delle escort, "forse non era solo"

L'inchiesta si orienta comunque sulla pista dei delitti seriali: ci sono infatti forti analogie tra i due omicidi e anche alcuni elementi rituali, come l'uso apparentemente anomalo degli stessi cellulari: durante l'omicidio di Denisa, il killer ha utilizzato la sim di Ana Maria per chiamare la sua utenza e agli inquirenti ha detto: "Non so perché l'ho fatto".