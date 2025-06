Il serial killer delle escort, l'assassino di Denisa confessa un altro omicidio

Alla domanda degli investigatori, Frumuzache avrebbe confessato spontaneamente: la donna, secondo il suo racconto, si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale a pagamento. Da qui l’aggressione, culminata – come ha riferito – in un omicidio compiuto a coltellate. L’auto è stata rinvenuta questa mattina durante una perquisizione nella sua abitazione a Monsummano. Nel pomeriggio l’uomo è stato formalmente interrogato anche per questo secondo delitto. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli e verificare eventuali altri episodi collegati. La Procura non esclude che possa trattarsi di un caso seriale. La doppia confessione, le modalità simili e la natura delle vittime aprono scenari inquietanti. Le indagini proseguono per chiarire se vi siano ulteriori episodi riconducibili allo stesso modus operandi.