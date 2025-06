Denisa Maria Adas, chi è l'uomo che ha confessato l'omicidio

Vasile Frumuzache ha 32 anni, è originario della Romania (come la vittima), ha moglie, due figli e un lavoro da guardia giurata. Risiede a Monsummano Terme, una trentina di chilometri da Prato, dove abitava e Denisa Maria Adas. Un insospettabile, dicono gli inquirenti, anche a giudicare dalle immagini che lui stesso postava sui social: nel suo mondo digitale, Vasile appare come un uomo sereno, realizzato. Accanto alla moglie, con la quale si era fidanzato da giovanissimo, sorride in ogni scatto. Abbraccia i figli e li mostra ai follower con orgoglio. L’ultima foto tutti insieme è stata pubblicata il 2 marzo 2025.