Parma, brucia i capelli alla compagna e la minaccia di morte: arrestato
Il 50enne risultava già destinatario di un "ammonimento" emesso dal questore nel 2025
Ha chiamato il 112 riferendo che il proprio compagno le avrebbe dato fuoco ai capelli utilizzando un accendino e una bomboletta spray. I carabinieri hanno trovato la coppia in strada a Parma: l'uomo, probabilmente ubriaco, continuava a inveire e minacciare la compagna, urlando frasi esplicite di minacce, culminate con un tentativo di aggressione fisica.
I militari hanno riscontrato che una ciocca di capelli della donna era stata bruciata e hanno posto sotto sequestro un accendino e una bomboletta spray, oggetti che l'uomo avrebbe utilizzato per compiere l'aggressione. Non era il primo episodio di violenza domestica: il 50enne risultava già destinatario di un "ammonimento" emesso dal questore di Parma nel 2025, un provvedimento che gli intimava di astenersi da condotte violente domestiche. Alla luce della flagranza del reato e della gravità delle condotte, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.