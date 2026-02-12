Parma, brucia i capelli alla compagna e la minaccia di morte: arrestato

I militari hanno riscontrato che una ciocca di capelli della donna era stata bruciata e hanno posto sotto sequestro un accendino e una bomboletta spray, oggetti che l'uomo avrebbe utilizzato per compiere l'aggressione. Non era il primo episodio di violenza domestica: il 50enne risultava già destinatario di un "ammonimento" emesso dal questore di Parma nel 2025, un provvedimento che gli intimava di astenersi da condotte violente domestiche. Alla luce della flagranza del reato e della gravità delle condotte, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.