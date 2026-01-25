Pavia, donna molestata sul treno si salva usando l'app della polizia
La giovane ha segnalato la sua posizione tramite YouPol. Poi l'intervento risolutivo della Polfer di Voghera
© Istockphoto
È stata importunata da un uomo che si è avvicinato a lei con gesti sessualmente espliciti sul treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno. La giovane, a quel punto, ha utilizzato l'app YouPol della polizia di Stato, che è attiva anche sui tragitti ferroviari e in grado di geolocalizzare le richieste di aiuto. Dopo la segnalazione, giunta alla centrale operativa della Polfer di Milano, sono entrati in azione gli agenti della polizia ferroviaria di Voghera (Pavia), che hanno individuato il responsabile e l'hanno fatto scendere subito dal treno.
Grazie alla segnalazione e all'intervento della polizia ferroviaria di Voghera la donna ha potuto proseguire il suo viaggio in tranquillità. Sul fatto sono in corso ulteriori accertamenti.
Il precedente
A fine dicembre 2025 l'app YouPol ha permesso di salvare un'altra donna. A Milano, un passante ha assistito a una lite in strada tra due fidanzati: ha prima scattato una foto dell'uomo che sta prendendo a schiaffi la donna, poi l'ha inviata alla polizia attraverso YouPol. L'intervento immediato degli agenti ha scongiurato il peggio. Nei confronti del fidanzato violento, il questore ha emesso un ammonimento per violenza domestica.
Cos'è YouPol
YouPol è l'app ufficiale della polizia di Stato italiana che permette a cittadini di segnalare in modo rapido episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica, inviando foto, video, audio o messaggi testuali direttamente alle centrali operative. L'app mira a creare un canale diretto di comunicazione per favorire la prevenzione e il contrasto a fenomeni criminali, includendo anche segnalazioni per la violenza di genere e anche per chi viaggia in treno, con l'obiettivo di rendere le città più sicure. I contenuti sono trasmessi all'ufficio della polizia di Stato in modalità geolocalizzata e consentono di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi. La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima. Nei casi di urgenza e pericolo imminente è bene comunque chiamare il 112, numero unico europeo di emergenza.