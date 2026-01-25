Pavia, donna molestata sul treno si salva usando l'app della polizia

È stata importunata da un uomo che si è avvicinato a lei con gesti sessualmente espliciti sul treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno. La giovane, a quel punto, ha utilizzato l'app YouPol della polizia di Stato, che è attiva anche sui tragitti ferroviari e in grado di geolocalizzare le richieste di aiuto. Dopo la segnalazione, giunta alla centrale operativa della Polfer di Milano, sono entrati in azione gli agenti della polizia ferroviaria di Voghera (Pavia), che hanno individuato il responsabile e l'hanno fatto scendere subito dal treno.