Schiaffi in strada, passante assiste e segnala con YouPol: fidanzato violento ammonito

Ha assistito alla lite in strada tra due fidanzati, a Milano, e ha scattato una foto dell'uomo che prendeva a schiaffi la donna, inviandola alla polizia attraverso l'App YouPol. L'intervento immediato degli agenti ha così scongiurato il peggio. Nei confronti del fidanzato violento il Questore ha emesso un Ammonimento per violenza domestica. Il provvedimento garantisce alla vittima una tutela rapida e tempestiva e offre percorsi di recupero per il maltrattante, assicurando l'anonimato a chi effettua la segnalazione tramite la App o il 112.



YouPol è l'applicazione, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, che permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (video, audio, immagini e testo) relative a episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. I contenuti sono trasmessi all'ufficio di Polizia in modalità geolocalizzata e consentono di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi. La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima. Nei casi di urgenza e pericolo imminente è comunque sempre importante la chiamata all' 1 1 2 NUE.