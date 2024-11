Violenza sulle donne, "Questo non è amore 2024": dalla Polizia di Stato un aiuto alle vittime di violenza

Come ha ricordato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella prefazione alla brochure 2024 “Molto spesso si cade nell’errore di guardare ai numeri e alle statistiche, senza pensare alla realtà che quei numeri e quelle statistiche rappresentano. Dietro ad ogni numero, freddo e impersonale, c’è una storia, il volto di una donna, la sofferenza di una famiglia, un dramma da guardare in profondità”.



Per questo motivo, i destinatari finali della campagna non sono solo le potenziali vittime ma sono anche tutte quelle persone che fanno parte della loro cerchia e che, in quanto familiari, amici, colleghi di lavoro, condividono direttamente o indirettamente le loro sofferenze quotidiane. Ognuno, infatti, può fare la sua parte sostenendo chi è vittima di violenza, in particolare nell’atto più difficile: la denuncia.





Attraverso l’app YouPol della Polizia di Stato, inoltre si può denunciare in modo diretto, anche in forma anonima, un episodio di violenza e richiedere un intervento della Polizia. Esistono infatti nella Polizia di Stato donne e uomini altamente specializzati e formati per trattare questi delicati casi. In alcune occasioni a loro si affiancano degli psicologi e personale della rete locale antiviolenza che assistono chi decide di denunciare dando completo supporto.



Una vittima di violenza ha bisogno di essere compresa, ascoltata, e sostenuta. In questo frangente può fare la differenza anche il luogo dove la vittima viene accolta. Per questo motivo, in molte questure italiane sono state allestite delle stanze di ascolto protetto, alcune delle quali realizzate grazie alla collaborazione di Soroptimist Italia. Qui, chi denuncia trova un ambiente confortevole dove anche i più piccoli possono sentirsi protetti senza rischiare di subire la cosiddetta vittimizzazione secondaria.