Non solo il tacco di Camilla: dal segnale antiviolenza allo spray al peperoncino, come difendersi da molestie e aggressioni

Accanto a voce e tecnologia esiste anche un linguaggio non verbale riconosciuto a livello internazionale: il segnale antiviolenza. Mostrare il palmo, piegare il pollice verso l’interno e chiudere le altre dita sopra di esso è un segnale chiaro, discreto e immediatamente riconoscibile da chi lo conosce. È stato pensato per comunicare una richiesta d’aiuto in situazioni in cui non si può parlare liberamente.