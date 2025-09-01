"La regina Camilla vittima di un tentativo di violenza sessuale da adolescente", la rivelazione shock in un libro

Re Carlo e la regina Camilla al Colosseo
© IPA
© IPA
L'episodio raccontato nel libro "Power and the Palace": è avvenuto quando la moglie di re Carlo aveva 16 o 17 anni
La commozione della regina Camilla alla cerimonia nazionale di commemorazione per celebrare l'80° anniversario del VJ Day © IPA
La regina Camilla ha subito un tentativo di violenza sessuale quando aveva 16 o 17 anni. Lo rivela Valentine Low nel libro "Power and the Palace", secondo cui la protagonista dei fatti avrebbe raccontato l'episodio a Boris Jhonson nel 2008. Camilla si sarebbe difesa dall'uomo che aveva iniziato a palpeggiarla su un treno diretto alla stazione di Paddington togliendosi una scarpa e usando il tacco a spillo per colpirlo nelle parti intime. All'arrivo in stazione avrebbe denunciato il fatto e l'aggressore sarebbe stato arrestato.
Da Buckingham Palace non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, ma non sono stati nemmeno contestati i dettagli del racconto. "Ha agito in modo responsabile", ha detto Low al programma Today di BBC Radio 4 riferendosi alla regina Camilla. "Non solo è stata intraprendente e forte, ma è stata anche una cittadina responsabile assicurandosi che l'uomo venisse arrestato". Era appena adolescente ma ha mantenuto il sangue freddo e messo in atto il consiglio ricevuto dalla mamma, nel caso si fosse trovata in una situazione simile. Lei stessa ne avrebbe poi parlato molti anni dopo con Boris Johnson che all'epoca era sindaco di Londra. Fonti vicine alla Regina affermano che non ha mai reso pubblico il tentato attacco prima per evitare di attirare l'attenzione sulla sua esperienza piuttosto che sulle vittime con cui ora lavora.
Molte volte la regina Camilla ha sostenuto le vittime di violenza sessuale, stupro e violenza domestica. Questo non deriva dalla sua esperienza personale, ma dall'emozione provata dai racconti ascoltati nel corso degli anni: "Ha un interesse molto profondo e sincero per questo problema" ha detto Low. La moglie di re Carlo è sostenitrice dell'organizzazione benefica SafeLives e ha visitato centri di accoglienza per donne e centri di assistenza per le vittime di stupro in tutto il Regno Unito e in tutto il mondo.
La regina Camilla ha parlato in numerosi occasioni del coraggio di coloro che hanno subito violenza domestica e del perché non dovrebbero provare paura o stigmatizzazione nel denunciare la propria violenza in molti dei suoi discorsi pubblici. "Attraverso il mio lavoro, ho parlato con molte donne che hanno vissuto con controllo coercitivo e violenza domestica e, per fortuna, ne sono uscite vincitrici, non vittime. Sono tra le persone più coraggiose che abbia mai incontrato. Le loro storie sono strazianti e hanno ridotto in lacrime anche i più duri tra i loro ascoltatori. Ecco perché è così importante che queste sopravvissute non provino più alcuna vergogna o senso di colpa" ha detto nel 2020. Ha anche inviato una lettera a sostegno di Gisèle Pelicot.
© IPA
© IPA
Commenti (0)