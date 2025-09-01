"La regina Camilla vittima di un tentativo di violenza sessuale da adolescente", la rivelazione shock in un libro

La regina Camilla ha parlato in numerosi occasioni del coraggio di coloro che hanno subito violenza domestica e del perché non dovrebbero provare paura o stigmatizzazione nel denunciare la propria violenza in molti dei suoi discorsi pubblici. "Attraverso il mio lavoro, ho parlato con molte donne che hanno vissuto con controllo coercitivo e violenza domestica e, per fortuna, ne sono uscite vincitrici, non vittime. Sono tra le persone più coraggiose che abbia mai incontrato. Le loro storie sono strazianti e hanno ridotto in lacrime anche i più duri tra i loro ascoltatori. Ecco perché è così importante che queste sopravvissute non provino più alcuna vergogna o senso di colpa" ha detto nel 2020. Ha anche inviato una lettera a sostegno di Gisèle Pelicot.