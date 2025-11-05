Logo Tgcom24
Cronaca
violenza domestica

Cremona, picchia e minaccia la compagna con un coltello: arrestato

05 Nov 2025 - 08:09
A Cremona la polizia ha arrestato un cittadino straniero senza fissa dimora per maltrattamenti, lesioni aggravate ai danni della compagna e violazione di domicilio. L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione di violenza domestica inviata tramite l'applicazione "Youpol", che riferiva di rumori riconducibili a una lite in corso all'interno di un immobile situato in città. L'uomo aveva approfittato dell'assenza del proprietario di casa, ricoverato in ospedale, per passare la notte nell'appartamento insieme alla compagna. Poi, la mattina successiva, aveva cominciato all'improvviso a inveire nei suoi confronti, minacciandola con un coltello e colpendola violentemente su tutto il corpo, intimandole di non chiedere aiuto.

