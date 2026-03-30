Roma, picchia, accoltella e tenta di investire la compagna: arrestato 45enne

In auto il 45enne romano avrebbe subito iniziato a malmenarla, portandole via un orologio, due anelli e altrettanti bracciali che le aveva regalato. La donna avrebbe provato a difendersi, mordendo l'ex compagno a un dito, a quel punto lui avrebbe estratto il coltello cercando di colpirla. Cercando di parare i colpi, la donna si è ferita alla mano, per poi scendere dall'auto, fuggire e chiamare il 112. Dopo la telefonata della donna alle forze dell'ordine, l'immediata diramazione della nota di ricerche dalla sala operativa della questura ha consentito, nel giro di pochi minuti, di rintracciare l'indagato, fermato a una distanza di circa 500 metri dai falchi della VI sezione della squadra mobile. In tasca aveva un coltello, un orologio da donna e alcuni gioielli. Alla luce del quadro indiziario raccolto a suo carico, l’uomo è stato immediatamente arrestato ed è ora gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali aggravate. Successivamente la procura ha chiesto e ottenuto dal Gip la convalida dell’arresto.