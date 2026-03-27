Aggredito in strada a Roma, ferito gravemente uomo di 68 anni

Una violenta rapina nella notte a Roma è quasi costata la vita a un uomo anziano che stava aspettando la figlia. Il fatto, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto in via di Tor Cervara, a pochi passi dallo stabile occupato considerato una delle piazze di spaccio più grandi della Capitale, e risale alla notte del 21 marzo, quando la vittima, un uomo di 68 anni, era in via Costi in attesa del rientro della figlia da lavoro. Intorno all'1.30 sarebbe stato avvicinato da un uomo, che con tono minaccioso gli avrebbe intimato di consegnare quanto aveva con sé. Al rifiuto, il rapinatore gli ha sferrato un pugno violento al volto, seguito da una colluttazione durante la quale l'anziano è stato trascinato a terra e derubato del borsello contenente documenti e telefono cellulare. Trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, l'uomo ha riportato un trauma cranico, lesioni facciali e una frattura scomposta del femore, oltre a contusioni alla caviglia