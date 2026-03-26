Ancona, calci e schiaffi alla compagna: ammonito 25enne

Aveva picchiato la ragazza al culmine di una lite in pieno centro ad Ancona, nelle Marche: ora per un 25enne è scattato l'ammonimento del Questore del capoluogo dorico, Cesare Caposala. Dopo averla minacciata e strattonata, il giovane l'aveva spinta a terra colpendola più volte con calci e pugni: il tutto difronte ai passanti. Per questo motivo, il Questore Caposala ha emesso la misura di prevenzione nei confronti dell'uomo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal commettere condotte analoghe in futuro. Si tratta di un provvedimento amministrativo che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito o di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.