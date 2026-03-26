Ancona, calci e schiaffi alla compagna: ammonito 25enne
La violenza si è consumata in pieno centro e alla presenza dei passanti: il giovane ha gettato a terra la ragazza colpendola ripetutamente
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Aveva picchiato la ragazza al culmine di una lite in pieno centro ad Ancona, nelle Marche: ora per un 25enne è scattato l'ammonimento del Questore del capoluogo dorico, Cesare Caposala. Dopo averla minacciata e strattonata, il giovane l'aveva spinta a terra colpendola più volte con calci e pugni: il tutto difronte ai passanti. Per questo motivo, il Questore Caposala ha emesso la misura di prevenzione nei confronti dell'uomo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal commettere condotte analoghe in futuro. Si tratta di un provvedimento amministrativo che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito o di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.
Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 168 del 24 novembre 2023, qualora il soggetto ammonito dovesse persistere nelle condotte indicate, anche nei confronti di altre persone, il procedimento penale nei suoi confronti inizierà d’ufficio e le pene previste per i reati commessi saranno aumentate.
Secondo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato, l'ammonimento:
è gratuito e non serve l’assistenza di un legale;
l’istanza o la segnalazione può essere presentata in un qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri;
consente di intervenire in maniera rapida per interrompere le condotte e il ciclo della violenza;
non è un procedimento penale: permette di agire con gradualità;
è prevista la procedibilità d'ufficio e l’aggravamento della pena in caso di reiterazione delle condotte da parte del soggetto ammonito.