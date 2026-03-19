Ancona, rissa in casa tra coinquiline con botte e morsi: tre in ospedale

Le donne sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L'ambulanza della Croce Gialla ha provveduto a trasferire una 28enne camerunense per alcune ferite al volto, ma anche per un'unghia di un dito presumibilmente strappata a morsi. Medicate anche le altre due ragazze, una con uno zigomo gonfio e l'altra per un problema ad un gomito. Sul posto, le volanti della questura di Ancona.