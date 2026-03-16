Ancona, è ai domiciliari ma esce 120 volte: 50enne a processo

L'uomo era stato relegato ai domiciliari perché indiziato in un caso riguardante un giro di droga. Nonostante la misura cautelare, tra ottobre 2017 e maggio 2018 l'uomo sarebbe uscito di casa decine di volte. A immortalarlo diverse telecamere di sorveglianza, che i carabinieri avevano installato appositamente davanti a casa sua per monitorare eventuali contatti con spacciatori dopo l'arresto dell'indagato. I complici non sono mai comparsi; in compenso però l'uomo è stato sorpreso violare I domiciliari per brevi lassi di tempo per poi rientrare in casa poco dopo.