Udine, tunisino costringe la moglie a ingrassare: condannato a 5 anni

Costringeva la moglie a ingrassare e a isolarsi. Botte e insulti. A suo dire, per gelosia. Cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati in ambito familiare: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Udine a un ventenne di origine tunisina, riconosciuto colpevole di una lunga serie di condotte vessatorie nei confronti della moglie, una coetanea italiana residente nel Medio Friuli. Il pubblico ministero aveva chiesto per il giovane sei anni di carcere. L'imputato è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste. Lo riportano i media locali.