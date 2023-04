Como, costringe la figlia a una dieta ferrea: a processo per maltrattamenti

Le accuse della madre alla figlia: "Sei grassa e brutta"

L'adolescente - come raccontato dal Corriere della Sera - spesso costretta a privazioni alimentari, sarebbe stata anche umiliata e insultata dalla madre, accusata in continuazione di essere "grassa" e "brutta", oltre a essere obbligata a pesarsi in continuazione. L'indagine seguita alla denuncia della zia era sfociata in un ordine di allontanamento da casa della donna, accusata di maltrattamenti alla figlia. La ragazzina era stata sentita in incidente probatorio ed erano state raccolte le sue dichiarazioni. La giovane aveva confermato le privazioni, gli insulti e la situazione conflittuale.