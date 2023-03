Padova, mamma tira uno schiaffo al figlio sospeso da scuola e lui la denuncia per maltrattamenti

Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, il ragazzo, dopo essere stato sospeso da scuola e averlo riferito a casa, avrebbe ricevuto una sberla in faccia dalla madre. In seguito al colpo subito, il 16enne si è presentato dai carabinieri per mostrare una delle guance arrossata come prova dei maltrattamenti subiti.

Seconda sospensione

Per il 16enne si tratterebbe della seconda sospensione da scuola: provvedimento che, soprattutto se collegato al fatto di aver commesso un reato o di aver tenuto comportamenti violenti o pericolosi, si traduce spesso in una bocciatura. E' possibile che per questo motivo la madre abbia perso definitivamente la pazienza e abbia alzato le mani. La denuncia è stata regolarmente accolta dai carabinieri: sarà ora compito della procura di Padova valutare se ci possano essere gli estremi per un reato. Per il momento non è stato reso noto se la famiglia fosse o meno già seguita dai servizi sociali del Comune di residenza.