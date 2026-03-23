Ancona è stata scelta come Capitale italiana della Cultura nel 2028

Ancora è stata scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2028. L’annuncio è stato dato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “È una giornata storica, un risultato che nasce da un lavoro corale, responsabile ed entusiasta, che ha unito istituzioni, università, porto, sistema culturale e comunità, dando forma a una visione condivisa e riconoscibile”, ha detto il sindaco Daniele Silvetti. Il primo cittadino ha detto che “il lavoro che abbiamo portato avanti ha cercato di tenere insieme gli spazi della città, rendendo armonico il rapporto tra la dimensione archeologica e architettonica e quella ambientale, considerando che un parco naturale regionale arriva fino al cuore urbano”. Il sindaco ha poi ringraziato “Regione Marche, ANCI Marche e Università Politecnica delle Marche, insieme con il soggetto attuatore Marche Teatro”.