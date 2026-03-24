Quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti e spaccio, e assoluzione perché il fatto non sussiste dall'accusa di istigazione al suicidio. Il verdetto è stato emesso dal tribunale di Ancona nei confronti di Simone Gresti, il 47enne di Moie (Ancona), inizialmente accusato di aver istigato il suicidio della fidanzata Andreea Rabciuc, 27 anni, di origine romena, oltre che di maltrattamenti nei suoi confronti di spaccio di cocaina.