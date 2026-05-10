Napoli, 14enne accoltellato per sguardo di troppo a una coetanea

Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di sabato 9 maggio in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato fermato. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Una pattuglia di agenti della polizia municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito, in servizio rafforzato per la movida serale del week end, ha notato la colluttazione in atto ed è intervenuta bloccando l'aggressore che ha usato un coltello colpendo per tre volte il 14enne. Sul posto sono immediatamente intervenute altre pattuglie di agenti municipali a supporto dei colleghi. La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 15enne è stato fermato, per lui l'ipotesi di tentato omicidio. Il fatto si è verificato nei pressi del luogo dove fu ucciso il giovane musicista Giogiò Cutolo, vittima innocente in una lite per futili motivi il 31 agosto 2023.