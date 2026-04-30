Italiano ucciso a Ibiza, arrestato il presunto omicida di Francesco Sessa
Fermato dalla Guardia Civil nell'isola delle Baleari: è un italiano di 45 anni
Svolta nell'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne italiano accoltellato a morte mercoledì pomeriggio a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Gli agenti della Guardia Civil hanno arrestato il presunto autore, un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino. Ancora non sono state rese note le generalità dell'arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona.
Al momento non è stato chiarito il movente del crimine. Il 35enne è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. La salma verrà sottoposta a esame autoptico nelle prossime ore.
La vittima era originario di Pagani, in provincia di Salerno. Si era trasferito sull'isola delle Baleari per seguire le sue passioni: sole, mare e musica. Dopo aver svolto diversi lavori, faceva il piazzaiolo presso Pummarola Ibiza.