Ibiza, media spagnoli: "Un italiano morto accoltellato"

L'aggressione sarebbe avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa. La vittima, secondo i media locali, sarebbe stata colpita da almeno una pugnalata e sarebbe stata vista da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza l'aggressore si sarebbe dato alla fuga.