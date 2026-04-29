Ibiza, media spagnoli: "Un italiano morto accoltellato"
La Guardia Civil indaga sul caso ma al momento non conferma la nazionalità della vittima
© Ansa
Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita a Ibiza, in Spagna. Secondo i media spagnoli sarebbe di nazionalità italiana. La notizia del ritrovamento è stata confermata nelle ultime ore anche da una fonte della Guardia Civil che sta indagando sul caso ma che non ha ancora confermato la nazionalità della vittima.
L'aggressione sarebbe avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa. La vittima, secondo i media locali, sarebbe stata colpita da almeno una pugnalata e sarebbe stata vista da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza l'aggressore si sarebbe dato alla fuga.
Stando alle informazioni riportate dalla stampa locale alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto l'uomo mentre parlava con altre due persone "in una lingua straniera", poco prima dell'aggressione.
Il consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso.