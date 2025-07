Chi era Michele Noschese, il dj morto a Ibiza in circostante poco chiare

Nato a Napoli nel 1989, figlio di un noto medico partenopeo, laureato in Economia, Michele Noschese, noto come dj Godzi, morto a Ibiza in circostanze ancora da chiarire, si era trasferito sull'isola spagnola circa dieci anni fa per trovare nuova ispirazione e aveva lasciato la sua città, alla quale era però sempre rimasto molto legato e con cui non aveva mai reciso davvero il cordone. Anche da lontano - prima da Londra e poi successivamente da Ibiza - continuava a interessarsi delle vicende di Napoli, con un occhio particolare, naturalmente, al mondo della musica.