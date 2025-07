Dj italiano morto a Ibiza, il racconto shock dell'amico testimone: "Gli agenti lo tenevano fermo, ho visto il suo ultimo respiro"

Intanto sono "arrivate la sicurezza e la Guardia Civil, in tutto cinque persone. Io ho cercato di alzare l'anziano da terra, spaventato da tutto quel che stava accadendo. Michele intanto ha ricevuto dei cazzotti in faccia e sulla schiena. Poi lo hanno ammanettato a mani e piedi, una scena mai vista, come fosse un animale. Gli agenti si sono girati e mi hanno visto, allora hanno gridato: 'che fai qui? Fuori!'. Credo che la polizia fosse entrata per fermarlo, arrestarlo, non so di preciso. Fatto sta che poi Michele si è sentito mancare. L'ho visto tenuto dagli agenti, ho visto il suo ultimo respiro, si stava spegnendo. Poi mi hanno cacciato; hanno provato a rianimarlo per quindici minuti, ma niente". Raffaele spiega poi il motivo per cui si trovava a casa di Michele quella notte: "Avevo dato la mia ad alcuni amici e quindi sono andato a dormire da lui". Ma Michele ha litigato con il signore anziano? "Non posso dirlo, so che quell'uomo ha detto di no e anche lui ha dato la disponibilità a testimoniare su quel che ha visto. Io farò lo stesso. Ho perso un fratello".