Dj italiano morto a Ibiza, Guardia civil: "Godzi sotto l'effetto di droghe, minacciava un vicino con un coltello"

Il dj napoletano, Michele Noschese, noto come Godzi, "era sotto effetto di droghe" e "in preda ad allucinazioni" quando sabato mattina, dalla sua abitazione in Santa Eulalia, a Ibiza, avrebbe minacciato "un vicino con un coltello". E' questa la versione fornita dalla Guardia civil relativa ai momenti che hanno preceduto la morte del producer di 35 anni.