Dj italiano morto a Ibiza, il padre: "Vorrei che fosse fatta chiarezza e giustizia"

Mentre sull'eventualità che il giovane fosse in uno stato alterato dovuto dall'assunzione di stupefacenti, aggiunge: "Michele è conosciuto in tutto il mondo e vive a Ibiza da dodici anni. Se io avessi avuto il minimo sentore che il ragazzo fosse andato un pochino oltre, io non sarei venuto qua a seguito del decesso, ma sarei venuto a prenderlo qua molti anni prima". E aggiunge ancora: "Michele qui ci lavorava e faceva il dj ad altissimi livelli, il riconoscimento avuto a livello planetario rappresenta una persona normale, non una persona che abusa e che è fuori di testa. Questo però non significa che Michele - nonostante il messaggio inviato venti minuti prima della sua morte, in cui invitava i ragazzi a uscire per non svegliare i bambini nel residence - possa aver preso una pasticca. Io questo non lo so".