Ibiza, la Guardia Civil: "Dj Godzi morto per la continua assunzione di droga"

Il dj napoletano Michele Noschese, noto come dj Godzi, sarebbe morto a causa della "continua assunzione di stupefacenti" e "non ci sono segni di violenza sul corpo". E' quanto emerso dall'autopsia preliminare, in attesa dei risultati tossicologici, effettuata sul corpo del producer e dj napoletano, deceduto a Ibiza nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Lo ha reso noto la Guardia Civil in un comunicato. Durante la perquisizione in casa di Noschese, gli agenti hanno ritrovato "tracce di varie sostanze, fra cui 2CB, ketamina e cocaina".