Dj italiano morto a Ibiza, gli esiti dei nuovi esami sulla salma: fratturate le clavicole e 7 vertebre

In attesa dei risultati tossicologici definitivi, dall'autopsia era emersa come possibile causa del decesso "la continua assunzione di stupefacenti". Ma il padre obietta: "Mio figlio consumatore abituale di stupefacenti? E come fa a dirlo la Guardia civil? Lui era uno sportivo, è sempre stato in buona salute. Voglio vedere le denunce a carico di mio figlio al riguardo". Così come non esistono denunce di aggressioni, aggiunge, facendo riferimento sia all'anziano vicino, sia alla ragazza che si trovava a casa sua e che è scappata urlando. "Michele non era fidanzato, ma quella sera era in dolce compagnia", ha detto il padre. "Era un ragazzo solare e amato da tutti, non il tipo che aggredisce qualcuno".