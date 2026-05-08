Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa: in piazza Plebiscito attesi 30mila fedeli

Al mattino sarà possibile seguire in diretta da Pompei la Santa Messa (ore 10) e la Supplica alla Madonna (ore 12), presiedute dal Santo Padre. A partire dalle 13.30 prenderà avvio il racconto-spettacolo di musica e testimonianze sulla città e sulla Chiesa di Napoli, con le voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi e il coro diretto dal maestro Carlo Morelli. Emmaus come filo conduttore, Eduardo De Filippo come voce narrante, e circa 1.200 giovani della Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi in piazza con musica e danza. Cinque quadri - Missione, Prossimità, Educazione, Vocazione, Corresponsabilità - traducono in scena i pilastri del XXXI Sinodo diocesano, alternando testimonianze dal vivo a classici del repertorio napoletano come ''O sole mio' e ''O surdato nnammurato', affiancati da pagine più recenti come ''O sarracino' di Renato Carosone e 'A me me piace 'o blues' di Pino Daniele. A fare da sigla e da colonna sonora dell'accoglienza al Papa, 'Smack', canzone inedita sul tema della pace composta dai ragazzi di 'Grestate' del Servizio Oratori della Diocesi.