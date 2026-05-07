Marco Rubio a Roma: atteso l'incontro con Leone XIV in Vaticano | Poi colloquio con Giorgia Meloni

La missione di Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del Pontefice alla linea statunitense e dalla reazione del presidente americano Donald Trump, che ha accusato papa Leone XIV di debolezza e di "mettere in pericolo molti cattolici". A stretto giro era anche arrivata la risposta del Santo Padre: "Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità".