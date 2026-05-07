Marco Rubio a Roma: atteso l'incontro con Leone XIV in Vaticano | Poi colloquio con Giorgia Meloni
La missione del segretario di Stato Usa arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran
© Afp
Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è a Roma per incontrare papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il Pontefice è previsto oggi, 7 maggio, in Vaticano. Domani, 8 maggio, è il turno della premier.
La missione di Marco Rubio: obiettivo ricucire i rapporti
La missione di Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del Pontefice alla linea statunitense e dalla reazione del presidente americano Donald Trump, che ha accusato papa Leone XIV di debolezza e di "mettere in pericolo molti cattolici". A stretto giro era anche arrivata la risposta del Santo Padre: "Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità".
I rapporti Usa-Italia
La premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente Usa, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al Pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di "fare pace" con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense.