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Guerra in Iran, attesa la risposta di Teheran sulla bozza di pace Usa | Trump: "Molto possibile un accordo"
Il presidente americano punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14-15 maggio
© Afp
Secondo la Cnn, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace Usa nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Lo stesso tycoon ha fatto sapere che un'intesa "è molto possibile".
I futures sul greggio statunitense sono saliti di circa un dollaro nelle prime contrattazioni di oggi, 7 maggio, riflettendo l'attesa degli investitori per un possibile accordo di pace nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) è aumentato di 80 centesimi, a 95,88 dollari al barile, dopo aver toccato in precedenza un massimo di seduta di 96,33 dollari. Il rialzo è seguito a notizie secondo cui Washington e Teheran sarebbero vicine a un'intesa preliminare. I mercati restano concentrati sulla riapertura stabile dello Stretto di Hormuz, da cui dipenderà l'effettiva ripresa del traffico delle petroliere e flussi energetici.
La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di interrompere "Project Freedom", l'operazione statunitense per aiutare le navi a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz, è arrivata dopo che la leadership saudita ha sospeso la possibilità per l'esercito Usa di utilizzare le proprie basi e il proprio spazio aereo per sostenere l'operazione. Lo hanno riferito due funzionari statunitensi all'emittente Nbc News, secondo cui l'operazione avrebbe provocato grande irritazione nel Regno dell'Arabia Saudita.
La Casa Bianca si attende una risposta iraniana al memorandum di intesa sll'accordo per porre fine alla guerra nelle prossime 24-48 ore. Lo riferisce Axios, citando funzionari dell'amministrazione Usa. "Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo", ha riferito una delle fonti. Inoltre, scrive Axios, la Casa Bianca auspica una svolta diplomatica entro la conclusione del viaggio di Trump in Cina, prevista per venerdì prossimo.
L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza d'intesa americana nelle prossime ore. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Nelle ultime ore si è parlato di una risposta di Teheran nei prossimi due giorni o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina, il 14-15 maggio.