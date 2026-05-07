Guerra in Iran, attesa la risposta di Teheran sulla bozza di pace Usa | Trump: "Molto possibile un accordo"

I futures sul greggio statunitense sono saliti di circa un dollaro nelle prime contrattazioni di oggi, 7 maggio, riflettendo l'attesa degli investitori per un possibile accordo di pace nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) è aumentato di 80 centesimi, a 95,88 dollari al barile, dopo aver toccato in precedenza un massimo di seduta di 96,33 dollari. Il rialzo è seguito a notizie secondo cui Washington e Teheran sarebbero vicine a un'intesa preliminare. I mercati restano concentrati sulla riapertura stabile dello Stretto di Hormuz, da cui dipenderà l'effettiva ripresa del traffico delle petroliere e flussi energetici.