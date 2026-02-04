Napoli, agguato ad Arzano, un morto e un ferito

Un morto e un ferito in un agguato a colpi di arma da fuoco avvenuto in serata ad Arzano, in provincia di Napoli. L'agguato si è verificato in via Sette Re, vittime un 52enne e un 25enne che sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco mentre si trovavano in auto. Il 52enne è stato ferito al dorso ed è morto sul colpo, il 25enne è stato ferito al braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Arzano e della sezione operativa di Casoria che hanno avviato le indagini.