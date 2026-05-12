Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enne

Omicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli: vittima dell'agguato un uomo di 51 anni. Immediato è scattato l'intervento dei poliziotti arrivati sul posto a seguito della segnalazione di una persona ferita da colpi di arma da fuoco. Gli agenti una volta raggiunto il luogo della segnalazione hanno trovato il 51enne ferito all'interno di un furgone. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare ma qui è morto poco dopo, a causa della gravità delle ferite riportate. La vittima era già nota alle forze dell'ordine. Sull'accaduto indaga la squadra mobile di Napoli.