L'Italia è 31esima al mondo per capacità di innovazione

L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 Paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L’ecosistema dell’innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale: dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell’export, fino alla competenza scientifica e tecnologica espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il Paese, tuttavia, continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano, in particolare sul fronte dell’istruzione universitaria e delle competenze STEM.