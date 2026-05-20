New York, perché il Toro di Wall Street è il simbolo della Borsa Usa?

E' una delle attrazioni turistiche più fotografata al mondo. Nel cuore di Lower Manatthan, il centro finanziario della città di New York, il Toro di Wall Street, noto come Charging Bull, è la celebre scultura in bronzo di 3.200 chili, 3,4 metri di altezza e oltre 4,8 di lunghezza, realizzata dallo scultore di origini siciliane Arturo Di Modica che lì, davanti alla Borsa di New York, la pose, inizialmente senza autorizzazioni, il 15 dicembre del 1989. L'opera costò alle tasche dell'artista, che la realizzò in due anni all'interno del suo studio privato di Crosby Street, oltre 350mila dollari e fu donata come regalo "natalizio" alla città dopo il crollo del mercato azionario del 1987, il "Lunedì Nero" che passò alla storia, per simboleggiare la forza, la speranza e la resilienza del popolo americano. Inizialmente rimossa, dopo la sua posa illegale, la scultura, per le proteste di massa che ne seguirono, fu ricollocata in maniera permanente poco distante dalla prima posa, al Bowling Green Park, quattro minuti a piedi da Wall Street. Per i newyorkesi era stato davvero amore a prima vita. E, 30 anni e più dopo, quel Toro continua a essere un omaggio alla Grande Mela e alla sua potenza economica.