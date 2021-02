E' morto Arturo Di Modica, lo scultore che realizzò il "Toro di Wall Street"

E' morto all'età di 80 anni a Vittoria , nella sua casa di contrada Pozzo Bollente, lo scultore Arturo Di Modica . L'artista aveva trascorso gran parte della sua esistenza negli Stati Uniti. È l'autore del celebre "Toro di Wall Street", noto negli Usa come Wall Street Bull o Charging Bull: un grande scultura in bronzo che realizzò interamente a sue spese nel 1987, dopo il crollo della Borsa di Wall Street.

La vita - Vittoriese di nascita, a diciannove anni Arturo Di Modica lasciò la Sicilia per andare a Firenze. Qui frequentò la Scuola libera di nudo presso l'Accademia di belle arti. Nel '73 decise di trasferirsi a New York dove aprì uno studio in Crosby Street, nel quartiere di Soho. Il 1987 è l'anno che gli regalò la fama, grazie a un gesto nato quasi come una goliardata: senza chiedere autorizzazioni, piazzò davanti a Wall Street il toro, scultura che gli costò 350mila dollari.

"Toro di Wall Street" - Di Modica, che negli anni in cui ha realizzato il "Toro di Wall Street" viveva negli Stati Uniti, volle simboleggiare la forza possente e la capacità di rinascita del popolo americano nei momenti difficili, nonché della Borsa di risollevarsi. L'opera avrebbe dovuto essere rimossa, ma oggi è diventata uno dei simboli più noti degli States ed uno dei monumenti più visitati.

Il ritorno a Vittoria - Tornato nella sua città, lo scultore aveva costruito la sua dimora fuori città, in contrada Pozzo Bollente. Negli ultimi anni, viveva soprattutto a Vittoria ed era tornato sempre più di rado negli Stati Uniti. Aveva accarezzato un sogno e stava lavorando ad un'ultima grande opera che voleva regalare alla sua città: due cavalli in bronzo da 40 metri situati uno di fronte all'altro a sormontare il fiume Ippari: un sogno rimasto incompiuto. Voleva fare diventare casa sua un centro di aggregazione mondiale di artisti giovani.

L'ultima apparizione pubblica nel settembre scorso quando i quattro candidati sindaco di Vittoria (Salvatore Di falco, Piero Gurrieri, Salvatore Sallemi, Francesco Aiello) si recarono nella sua casa per pianificare questi progetti. Numerosi i messaggi alla sua morte. La camera ardente sarà allestita a Vittoria presso l'ex convento delle Grazie, nei pressi di piazza del Popolo. I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 16 nella Chiesa di San Giovanni Battista, a Vittoria. La Commissione straordinaria ha proclamato per lunedì il lutto cittadino.