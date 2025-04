Il Toro di Wall Street vandalizzato da due attivisti per il clima

La statua del Toro di Wall Street è stata realizzata dall'artista italiano Arturo di Modica. Nato a Vittoria, in Sicilia, nel 1941, si era trasferito a New York nel 1973. A seguito del crollo della Borsa del 1987, di Modica pensò di realizzare di sua iniziativa la scultura, costata 360 mila dollari. La installò nella notte del 16 dicembre 1989 senza alcuna preventiva autorizzazione proprio nello spazio antistante la Borsa di New York. La scultura viene poi spostata in un angolo del triangolo verde del Bowling Green, all'inizio di Broadway. In seguito l'opera è affidata al New York City Department of Parks and Recreation, che l'ha collocata nei pressi del Bowling Green Park. Dove si trova tutt'ora.