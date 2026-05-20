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Antonio Patuelli riconfermato per altri due anni alla guida dell'Abi

In carica dal 2013, il banchiere ravennate è stato indicato all'unanimità dal comitato esecutivo per un ulteriore mandato

20 Mag 2026 - 20:55
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Altri due anni alla presidenza Abi per Antonio Patuelli. In carica dal 2013, il banchiere ravennate è stato indicato all'unanimità dal comitato esecutivo per un ulteriore mandato che, come ha chiesto espressamente lui stesso, sarà l'ultimo. Classe 1951, "imprenditore agricolo" come ama definirsi e con una lunga parentesi in politica nelle file del Partito Liberale, Patuelli è presidente della Cassa Ravenna, un gruppo bancario privato ben piantato in Emilia Romagna, Toscana e Marche, con una presenza anche a Roma e Milano.

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La scelta dei banchieri per la sua conferma è arrivata all'esecutivo riunito a Milano al gran completo, con un consenso unanime fra grandi e piccole banche, Spa, Bcc e popolari, ha riassunto all'Ansa Camillo Venesio vice presidente Abi e ad di Banca del Piemonte in una pausa dei lavori: "Esco da un comitato esecutivo dove si è confermata una grande prova di unità del mondo bancario italiano. Abbiamo, con le dichiarazioni di tutti i componenti del comitato esecutivo, indicato Antonio Patuelli come presidente dell'Abi per il prossimo biennio". 

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Stabilizzata la situazione con un nuovo mandato (che sarà ufficializzato nell'assemblea di luglio assieme al rinnovo di tutti gli altri organi), l'associazione guarda comunque avanti. A quanto ha annunciato lo stesso Venesio l'idea è quella di modificare lo statuto per allungare i mandati da 2 a 3 anni e aprire la carica di presidente anche ad altri esponenti che non siano solo i massimi vertici del gruppo ma, per esempio, quelli "delle grandi controllate" che potranno entrare nell'esecutivo e quindi poter essere eletti.

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