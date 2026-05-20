Antonio Patuelli riconfermato per altri due anni alla guida dell'Abi

Altri due anni alla presidenza Abi per Antonio Patuelli. In carica dal 2013, il banchiere ravennate è stato indicato all'unanimità dal comitato esecutivo per un ulteriore mandato che, come ha chiesto espressamente lui stesso, sarà l'ultimo. Classe 1951, "imprenditore agricolo" come ama definirsi e con una lunga parentesi in politica nelle file del Partito Liberale, Patuelli è presidente della Cassa Ravenna, un gruppo bancario privato ben piantato in Emilia Romagna, Toscana e Marche, con una presenza anche a Roma e Milano.