Intelligenza artificiale, Anthropic valutata 965 miliardi: superata OpenAI | È la startup più preziosa al mondo

L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento. La cifra ha portato il gigante a una valutazione di 965 miliardi e gli ha consentito, per la prima volta, di superare la rivale OpenAI, valutata 730 miliardi. La notizia è stata resa nota dall'azienda Bloomberg. Il round di finanziamento è stato guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital. Tra gli altri investitori figurano D.E., Shaw & Co., Blackstone Inc. e DST Globa.