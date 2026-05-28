Intelligenza artificiale, Anthropic valutata 965 miliardi: superata OpenAI | È la startup più preziosa al mondo

L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento. La cifra ha portato il gigante a una valutazione di 965 miliardi e gli ha consentito, per la prima volta, di superare la rivale OpenAI, valutata 730 miliardi. La notizia è stata resa nota dall'azienda Bloomberg. Il round di finanziamento è stato guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital. Tra gli altri investitori figurano D.E., Shaw & Co., Blackstone Inc. e DST Globa.
Anthropic diventa la "startup più preziosa"
L'investimento ha portato la valutazione di Anthropic a crescere di quasi due volte e mezzo rispetto ai 380 miliardi di dollari di circa tre mesi fa. L'azienda ha dichiarato che il suo "tasso di ricavi annualizzato", cioè la proiezione dei ricavi annui basata sulle prestazioni attuali, ha superato i 47 miliardi di dollari questo mese divenendo, così, la startup più preziosa al mondo. "Questo finanziamento ci aiuterà a soddisfare la domanda storica che stiamo vivendo, a restare al fronte della ricerca e a portare Claude - il nuovo modello di punta - nei luoghi in cui si svolge il lavoro", ha dichiarato Krishna Rao, direttore finanziario di Anthropic