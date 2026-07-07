Tuttavia, quando e come queste capacità si sviluppino durante l'infanzia era ancora sconosciuto in quanto pochissimi studi hanno analizzato contemporaneamente l'attività cerebrale e i relativi movimenti spontanei. I ricercatori hanno quindi fatto ascoltare a 79 bambini di tre, sei e dodici mesi di età, vari brani musicali (ritornelli, canzoni per bambini, musica rimescolata o a diverse tonalità) registrando l'attività cerebrale tramite elettroencefalografia e misurando i movimenti per analizzare rispettivamente le risposte neurali uditive e motorie.