Giornata della musica, un diritto per adulti e bambini: perché il "suono" è così importante

Negli ultimi anni qualcosa si è mosso. Attraverso il Piano delle Arti, i corsi a indirizzo musicale, i licei musicali e numerosi progetti sostenuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, la presenza della musica nelle scuole italiane è cresciuta. Tuttavia, l'accesso a esperienze musicali di qualità rimane ancora disomogeneo sul territorio nazionale e spesso legato alla sensibilità delle singole istituzioni scolastiche o alla disponibilità di risorse locali. La sfida, oggi, è compiere un ulteriore passo avanti: passare dall'idea della musica come attività extracurricolare a quella della musica come strumento educativo diffuso, accessibile e strutturale. Non per formare necessariamente musicisti, ma per offrire a ogni bambino un'opportunità in più di sviluppare capacità cognitive, relazionali e creative.