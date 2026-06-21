Giornata della musica, un diritto per adulti e bambini: perché il "suono" è così importante
Le neuroscienze confermano ciò che educatori e insegnanti osservano da anni: la pratica musicale favorisce lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dei più piccoli e può contribuire a ridurre le disuguaglianze educative
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Ogni anno, il 21 giugno, l'Europa celebra la Giornata della Musica. Nata per portare la musica fuori dai teatri e dalle sale da concerto, questa ricorrenza invita cittadini, istituzioni e comunità a riconoscere il valore universale di uno dei linguaggi più antichi e condivisi dell'umanità. Ma accanto alla dimensione culturale e artistica offre anche l'occasione per una riflessione più profonda: quale ruolo può avere la musica nella crescita delle nuove generazioni?
Aiuta lo sviluppo cognitivo - Per molto tempo l'educazione musicale è stata considerata un arricchimento, un'attività complementare rispetto alle cosiddette discipline fondamentali. Oggi, però, le neuroscienze mostrano che la musica non rappresenta semplicemente un'esperienza estetica, ma uno strumento capace di incidere concretamente sullo sviluppo cognitivo, linguistico, relazionale ed emotivo dei bambini. Suonare, cantare, ascoltare e muoversi a ritmo di musica attivano simultaneamente diverse aree del cervello, rafforzando connessioni neurali che sostengono l'apprendimento. Numerosi studi internazionali hanno evidenziato benefici in termini di attenzione, memoria, coordinazione motoria e capacità linguistiche. La musica diventa così una palestra per competenze che accompagnano il bambino ben oltre l'ambito artistico.
Riduce i divari - Particolarmente significativi sono i risultati emersi negli ultimi anni sul rapporto tra musica e sviluppo del linguaggio. Alcune ricerche hanno mostrato che i bambini coinvolti in percorsi musicali continuativi registrano progressi linguistici comparabili indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza. Un dato che suggerisce come la pratica musicale possa contribuire a ridurre alcuni divari educativi che spesso si manifestano già nei primi anni di vita. Proprio per questo., se la musica è in grado di favorire processi di apprendimento trasversali e di offrire strumenti di espressione e partecipazione a tutti i bambini, allora non può essere considerata un'attività accessoria, ma una componente essenziale della formazione.
Negli ultimi anni qualcosa si è mosso. Attraverso il Piano delle Arti, i corsi a indirizzo musicale, i licei musicali e numerosi progetti sostenuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, la presenza della musica nelle scuole italiane è cresciuta. Tuttavia, l'accesso a esperienze musicali di qualità rimane ancora disomogeneo sul territorio nazionale e spesso legato alla sensibilità delle singole istituzioni scolastiche o alla disponibilità di risorse locali. La sfida, oggi, è compiere un ulteriore passo avanti: passare dall'idea della musica come attività extracurricolare a quella della musica come strumento educativo diffuso, accessibile e strutturale. Non per formare necessariamente musicisti, ma per offrire a ogni bambino un'opportunità in più di sviluppare capacità cognitive, relazionali e creative.