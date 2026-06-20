Anche i momenti di ascolto raccontano un Paese. Per il 49% degli italiani la musica accompagna soprattutto gli spostamenti quotidiani, per il 24% è una compagna nei momenti di sport e per il 21% aiuta mentre si studia o lavora. Il legame emotivo con la musica emerge ancora più chiaramente quando agli italiani viene chiesto a cosa sarebbero disposti a rinunciare in una giornata. Il rapporto con la musica è diverso per generazione. Gen Z e Millennial la vivono come una colonna sonora quotidiana, legata all'energia, al movimento e alla condivisione digitale, privilegiando streaming, YouTube e artisti come Lady Gaga, Marracash, The Weekend, Cesare Cremonini e Ligabue. Per Gen X e Boomer, invece, la musica mantiene una dimensione più emotiva e nostalgica, spesso accompagnata dalla radio e associata ai momenti di relax.