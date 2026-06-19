“Leet’s Summer”, Leerdammer celebra lo Yellow Day con l’evento di soft clubbing a Milano
Il brand trasformerà domani la sede milanese di Lactalis Italia di Largo Nuvolari in una spiaggia urbana, in un appuntamento aperto al pubblico
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È in programma domani 20 giugno “Leet’s Summer”, l’evento speciale di Leerdammer dedicato allo “Yellow Day”, la giornata simbolo di energia, luce e positività associata al colore giallo. Il brand di formaggi dà il via all’estate trasformando la sede milanese di Lactalis Italia di Largo Nuvolari in una spiaggia urbana, ospitando un esclusivo appuntamento di soft clubbing aperto al pubblico: l’evento si terrà dalle ore 12 alle 19, unendo musica, gusto e intrattenimento in un contesto informale e conviviale.
Il programma dell’evento
Ad aprire l’evento ci sarà il pastry chef Tommaso Foglia, ospite speciale di “Leet’s Summer”: Foglia porterà la sua creatività e il suo estro con le sue iconiche sfoglie abbinate alle fette Leerdammer, contribuendo a interpretare lo spirito giocoso e autentico del brand. A seguire i dj Kharfi e Wad, volto popolare di Radio DJ, scandiranno il ritmo del pomeriggio con sonorità leggere e contemporanee. Inoltre due bartender firmeranno un drink a tema, pensato per celebrare il colore e l’energia dello Yellow Day.
Cos’è lo "Yellow Day"
Lo “Yellow Day” è la giornata che tradizionalmente viene associata alla felicità, alla luce e all’ottimismo. Cade nel periodo iniziale dell’estate, quando le ore di luce aumentano, offrendo un’occasione perfetta per incontrarsi, festeggiare e condividere esperienze all’insegna del buonumore. “Con questo evento abbiamo voluto celebrare l’arrivo dell’estate in perfetto stile Leerdammer: con leggerezza, gusto e voglia di stare insieme. Lo Yellow Day rappresenta per noi un momento simbolico, capace di esprimere al meglio l’energia positiva del brand. Il format del soft clubbing ci permette di creare un’esperienza contemporanea e inclusiva, pensata per vivere la socialità in modo autentico e spontaneo”, ha detto Anna Bardon, Senior Marketing & Digital Manager di Leerdammer.