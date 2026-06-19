“Leet’s Summer”, Leerdammer celebra lo Yellow Day con l’evento di soft clubbing a Milano

Lo “Yellow Day” è la giornata che tradizionalmente viene associata alla felicità, alla luce e all’ottimismo. Cade nel periodo iniziale dell’estate, quando le ore di luce aumentano, offrendo un’occasione perfetta per incontrarsi, festeggiare e condividere esperienze all’insegna del buonumore. “Con questo evento abbiamo voluto celebrare l’arrivo dell’estate in perfetto stile Leerdammer: con leggerezza, gusto e voglia di stare insieme. Lo Yellow Day rappresenta per noi un momento simbolico, capace di esprimere al meglio l’energia positiva del brand. Il format del soft clubbing ci permette di creare un’esperienza contemporanea e inclusiva, pensata per vivere la socialità in modo autentico e spontaneo”, ha detto Anna Bardon, Senior Marketing & Digital Manager di Leerdammer.