Eminem contro Meta, al via la causa per 109 milioni di dollari di risarcimento

Tuttavia, il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione delle accuse di violazione secondaria mosse da Eight Mile nei confronti di Meta. La società aveva chiesto un risarcimento aggiuntivo sulla base dell’accusa secondo cui Meta non solo avrebbe archiviato musica senza licenza, ma avrebbe anche indotto "miliardi" di singoli utenti ad aggiungere brani illegali ai propri post sui social media. Tali accuse non reggevano, come ha spiegato il giudice McMillion, poiché Eight Mile non ha fornito alcun esempio di post presumibilmente in violazione.