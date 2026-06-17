Eminem contro Meta, al via la causa per 109 milioni di dollari di risarcimento
Un giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della causa relativa a oltre 200 brani presenti nelle librerie musicali di Facebook, Instagram e WhatsApp. L'editore del rapper chiede circa 150mila dollari per ognuna delle violazioni contestate
Eminem © Afp
Dopo che Meta ha presentato istanza di rigetto della richiesta di risarcimento per violazione diretta del diritto d’autore avanzata dall’editore di Eminem, Eight Mile Style, un giudice federale ha respinto l’istanza, consentendo al caso di passare alla fase istruttoria. Eight Mile Style chiede il risarcimento massimo previsto dalla legge, per un totale di 109,4 milioni di dollari, sostenendo che Meta abbia archiviato senza autorizzazione 243 delle sue composizioni protette da copyright nelle librerie musicali di Facebook, Instagram e WhatsApp senza autorizzazione.
Risarcimento "sbalorditivo"
La casa discografica ha citato in giudizio la società madre di Facebook lo scorso anno, sostenendo che il proprio catalogo fosse presente nelle librerie musicali delle sue piattaforme senza una licenza valida. Gli avvocati di Meta hanno definito la richiesta di risarcimento "sbalorditiva" e la causa stessa "fantascientifica", sostenendo che le accuse fossero troppo generiche per superare una mozione iniziale di rigetto.
"Eight Mile sostiene che Meta abbia inserito tutte le 243 opere sopra menzionate nelle rispettive librerie musicali di tutte e tre le sue piattaforme. Se ritenuto vero, questo fatto può essere plausibilmente interpretato come una riproduzione delle opere protette da diritto d’autore", ha scritto il giudice. "Poiché la legge sul diritto d’autore conferisce ai titolari il diritto esclusivo di riprodurre le proprie opere, l’archiviazione delle composizioni di Eight Mile, senza autorizzazione, costituirebbe una riproduzione non autorizzata di materiale protetto da diritto d’autore".
Tuttavia, il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione delle accuse di violazione secondaria mosse da Eight Mile nei confronti di Meta. La società aveva chiesto un risarcimento aggiuntivo sulla base dell’accusa secondo cui Meta non solo avrebbe archiviato musica senza licenza, ma avrebbe anche indotto "miliardi" di singoli utenti ad aggiungere brani illegali ai propri post sui social media. Tali accuse non reggevano, come ha spiegato il giudice McMillion, poiché Eight Mile non ha fornito alcun esempio di post presumibilmente in violazione.